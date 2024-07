Harvey er en AI-plattform spesielt utviklet for den juridiske sektoren, og tilbyr skreddersydde verktøy for eliteadvokatfirmaer. Harvey utnytter store språkmodeller som er trent på komplekse juridiske oppgaver, for deretter å finjustere dem med domeneekspertise, slik at den kan håndtere høye juridiske utfordringer på tvers av alle praksisområder, jurisdiksjoner og juridiske systemer. Plattformen tilbyr en rekke produkter for å forsterke ulike juridiske arbeidsflyter, inkludert forskning og dokumentanalyse. Med Harvey kan brukere svare på intrikate forskningsspørsmål basert på pålitelige lover og forskrifter, sammen med å lage, analysere, sammenligne og spørre etter forskjellige typer juridiske dokumenter ved bruk av naturlig språk. Harvey tilbyr også en styringsfunksjon som gir advokater enestående innsyn i firmaets produktivitet, slik at de kan spore arbeid opprettet på plattformen av advokat, klientsaker, praksisområde, etc. Denne funksjonen sikrer finkornet kontroll over bruk og dataopprinnelse. Harvey prioriterer sikkerhet, og implementerer høye industristandarder gjennom sin distribusjon på Microsoft Azure, og sikrer at firmaets data alltid er trygge. Videre gir den omfattende sikkerhetsakkrediteringer og rådes av topp sikkerhetseksperter.

Nettside: harvey.ai

