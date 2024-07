Grit er et AI-verktøy som automatiserer prosessen med å fikse teknisk gjeld i kode. Den oppnår dette ved å kombinere statisk analyse med maskinlæringsteknikker for å generere pull-forespørsler som rydder opp i kode og migrerer den til de nyeste rammeverkene. Verktøyet gir brukerne muligheten til å enten skrive sine egne migreringer eller bruke standard migreringer som er tilgjengelige. Ved å sette kodemigrasjoner og avhengighetsoppgraderinger på autopilot, hjelper Grit med å spare tid og forbedre utviklerhastigheten. Den gjør det mulig for høyhastighets programvareteam å bevege seg raskere ved å automatisere vedlikeholdsoppgaver, slik at de kan fullføre migreringer opptil 10 ganger raskere enn manuell innsats. Grit kan nås fra flere plattformer, inkludert GitHub, VS Code og kommandolinjen, noe som sikrer sømløs integrasjon i eksisterende arbeidsflyter. Verktøyet er klarert av beta-kunder og har generert titusenvis av endringer. Den underliggende teknologien til Grit er basert på maskinlæring og statisk analyse. Verktøyet bruker mønstertilpasning for å identifisere kodeområder som krever migrering eller opprydding. For eksempel kan den konvertere JavaScript til TypeScript, konvertere klassekomponenter til funksjonelle komponenter og konvertere JavaScript til pilfunksjoner. Grit støtter også migreringer fra AngularJS til Angular. Generelt sett er Grit et kraftig verktøy som effektiviserer prosessen med å fikse teknisk gjeld og oppgradere kode ved å utnytte mulighetene for maskinlæring og statisk analyse.

Nettside: about.grit.io

