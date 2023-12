Google Voice er en telefontjeneste som tilbyr viderekoblings- og taleposttjenester, tale- og tekstmeldinger, samt terminering av anrop i USA og internasjonalt for Google-kontokunder i USA, og for G Suite-kunder i Canada, Danmark, Frankrike, Nederland, Portugal , Spania, Sverige, Sveits og Storbritannia. Tjenesten ble lansert av Google 11. mars 2009, etter at selskapet hadde kjøpt opp tjenesten GrandCentral. Google Voice gir et amerikansk telefonnummer, valgt av brukeren fra tilgjengelige numre i utvalgte retningsnumre, gratis til hver brukerkonto. Anrop til dette nummeret viderekobles til telefonnumre som hver bruker må konfigurere i kontoens nettportal. Flere destinasjoner kan angis som ringer samtidig for innkommende anrop. Tjenesteetablering krever et telefonnummer i USA. En bruker kan svare på og motta anrop på hvilken som helst av ringetelefonene som er konfigurert i nettportalen. Under et mottatt anrop kan brukeren bytte mellom de konfigurerte telefonene. Brukere i USA kan foreta utgående anrop til nasjonale og internasjonale destinasjoner. Samtaler kan startes fra hvilken som helst av de konfigurerte telefonene, så vel som fra en mobilenhetsapp eller fra kontoportalen. Fra og med august 2011 kan brukere i mange andre land også foreta utgående anrop fra den nettbaserte applikasjonen til innenlandske og internasjonale telefonnumre. Mange andre Google Voice-tjenester – for eksempel talepost, gratis tekstmeldinger, anropslogg, anropsscreening, blokkering av uønskede anrop og taletranskripsjon til tekst i talepostmeldinger – er også tilgjengelig for innbyggere i USA. Når det gjelder produktintegrering, kan transkriberte og lydmeldinger, varsler om tapte anrop og/eller tekstmeldinger eventuelt videresendes til en e-postkonto etter brukerens valg. I tillegg kan tekstmeldinger sendes og mottas via det kjente e-post- eller chat-grensesnittet ved å lese og skrive tekstmeldinger i tall i henholdsvis Google Talk (PC-til-telefon-tekstmeldinger). Google Voice flerveis videokonferanse (med støtte for dokumentdeling) er nå integrert med Google+ Hangouts. Tjenesten konfigureres og vedlikeholdes av brukeren i en nettbasert applikasjon, stilt etter Googles e-posttjeneste, Gmail, eller med Android og iOS-apper på smarttelefoner eller nettbrett. Google Voice tilbyr for øyeblikket gratis PC-til-telefon-samtaler i USA og Canada, og PC-til-PC-tale- og videosamtaler over hele verden mellom brukere av Google+ Hangouts nettleserplugin (tilgjengelig for Windows, Intel-basert Mac OS X og Linux). Nesten alle innenlandske og utgående samtaler til USA (inkludert Alaska og Hawaii) og Canada er for øyeblikket gratis fra USA og Canada, og $0,01 per minutt fra alle andre steder. Internasjonale samtaler faktureres i henhold til en tidsplan som er lagt ut på Google Voice-nettstedet. Sent i 2009 hadde Google Voice omtrent 1,4 millioner brukere, hvorav 570 000 brukte tjenesten 7 dager i uken. Dette tallet steg markant etter at Google gjorde overgangen av sin Google Voice-tjeneste fra «bare invitasjoner» til å være tilgjengelig for alle Gmail-abonnenter i USA. Et kablet blogginnlegg oppga et tall på 3,5 millioner i 2013. Google-kontokunder i de fleste andre land enn USA og Canada kan bare få tilgang til tjenestene for terminering av anrop gjennom integrasjonen med Google Hangouts.

Nettside: voice.google.com

