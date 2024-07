Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Godmode med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Godmode er en nettplattform for å få tilgang til automasjonskreftene til autoGPT og babyAGI. AI-agenter er fortsatt i sin spede begynnelse, men de vokser raskt i evner, og vi håper at Godmode vil gjøre det mulig for flere mennesker å benytte seg av autonome AI-agenter selv i dette tidlige stadiet. Godmode er inspirert av Auto-GPT og BabyAGI, og støtter GPT-3.5 og GPT-4. Godmode er et prosjekt av @_Lonis_ og @emilahlback. Bli med på vår Discord-server for å få hjelp, diskutere prosjektet og bli varslet om oppdateringer.

Nettside: godmode.space

