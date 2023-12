Funimation Global Group, LLC er et amerikansk underholdningsselskap som spesialiserer seg på dubbing og distribusjon av østasiatiske medier, spesielt japansk anime. Selskapet ble grunnlagt av Gen Fukunaga og hans kone Cindy, med finansiering av Daniel Cocanougher og hans familie, som ble investorer i selskapet. Funimation er basert i Flower Mound, Texas, og er en av de ledende distributørene av anime og andre utenlandske underholdningseiendommer i Nord-Amerika. Den har lisensiert populære serier, som Dragon Ball, One Piece, Yu Yu Hakusho, My Hero Academia, Attack on Titan, Fairy Tail, Black Clover, Fruits Basket, Assassination Classroom, Cowboy Bebop, Tokyo Ghoul og Code Geass blant mange andre . Funimation ble kjøpt opp av Navarre Corporation 11. mai 2005; i april 2011 solgte Navarre Funimation til en gruppe investorer som inkluderte Fukunaga for 24 millioner dollar. Fra 2017 til 2019 eide Sony Pictures Entertainment (via Sony Pictures Television) en 95% eierandel i selskapet, og siden 2019 driver Sony Group Corporation selskapet gjennom et joint venture mellom to av enhetene: Sony Pictures Entertainment (via Sony Pictures TV) og Sony Music Entertainment Japan (via Aniplex).

Nettside: funimation.com

