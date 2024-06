FlowGPT er et AI-verktøy som gir et visuelt grensesnitt for ChatGPT, et chatbot-verktøy på et lerretstavle. FlowGPT forbedrer samtalestruktur og klarhet ved å tillate flertrådede visuelle samtaler. Verktøyet tilbyr ulike noder for å administrere samtaler med letthet, slik at brukerne kan holde et øye med helheten, dele ideer, få tilbakemeldinger og forbedre arbeidet sitt. I tillegg gir FlowGPT umiddelbar tilgang til dokumenter uten forsinkelser eller oppstyr. Brukere kan forske på ethvert emne med kraften til ChatGPT. Verktøyet viser frem ulike eksempler som copywriting-tips, markedsføring, sakprosaskriving og sunn måltidsplanlegging. Dens parallellitet gjentar en grammatisk form for å gi linjer rytme, mens dens antitese-funksjon plasserer to motsatte ord side ved side for å understreke motsetninger. Epistrofe-funksjonen gjentas på slutten av påfølgende klausuler for å legge til en liten klokke. FlowGPT opererer på en betal-som-du-vokser-modell, noe som betyr at det ikke er noen månedlige abonnementer. I stedet betaler brukere bare for AI-ordene de bruker. Plattformen bruker OpenAI ChatGPT API under panseret for å telle antall AI-ord som brukes, som inkluderer både inn- og utdatatekst. Totalt sett er FlowGPT et kraftig verktøy for å visualisere og strukturere AI-samtaler med fleksibiliteten til å imøtekomme individuelle behov.

Nettside: flowgpt.ai

