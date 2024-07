FilterPixel er et AI-drevet fotoutrangerings- og redigeringsverktøy tilgjengelig på både Windows- og Mac-plattformer. Verktøyet automatiserer prosessen med å sortere bilder, identifisere de beste bildene og flagge potensielle problemer, noe som reduserer betydelig tid brukt på bildevalg. Applikasjonen er designet for å imøtekomme ulike fotografisjangre, og sikrer nøyaktige resultater uavhengig av type fotoshoot. Den støtter en rekke formater, inkludert RAW, DNG og JPG, og tillater import av flere album samtidig, noe som fører til ytterligere effektivitet i arbeidsflyten. FilterPixel bruker AI for å imitere brukerens redigeringsstil fra beskjæring til eksponeringsjustering, slik at de kan lage personlige redigeringsprofiler. Med FilterPixel kan brukere eksportere sine redigerte bilder til forskjellige plattformer, inkludert Lightroom, Capture One og Photo Mechanic i en rekke formater. Verktøyet er klarert av et globalt fellesskap av fotografer for dets effektivitet i å transformere arbeidsflytene deres og forbedre produktiviteten. Programvaren garanterer personvern og deler ikke brukerdata, noe som sikrer overholdelse av GDPR. Den tilbyr en rekke støtte, inkludert pedagogiske blogger og en dedikert helpdesk. AI tilpasser seg også for å lære brukerens fotograferingsstil og sjanger, og den håndterer forskjellige bilder forskjellig. Spesielt, FilterPixels AI kategoriserer lignende bilder og velger det beste, noe som sikrer at ingen ønsket bilde blir savnet.

Nettside: filterpixel.com

