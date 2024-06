Trenger du hjelp med fakturabehandling for Microsoft Dynamics GP eller D365 Business Central? Fidesic er din beste løsning for AI-drevne gjeld. www.fidesic.com Behandler fortsatt fakturaer manuelt? Fidesic gjør fakturering og leverandørbetaling smertefri! Vi hjelper virksomheter som er ... *Voksende bedrifter *Flere lokasjoner / Multi-enheter / Franchising *Trenger å skalere fakturabehandling *Trenger å modernisere AP-prosesser *Bruker Microsoft Dynamics GP eller Business Central-funksjoner: *Fakturadatafangst - 99 % nøyaktig (Ikke mer manuell inntasting) *Enkelt å bygge godkjenningsarbeidsflyter for faktura- og betalingsgodkjenning *Easy Pay - (ACH, sikker sjekkoppfyllelse, mobil) *Leverandørportal med merkevarebyggingen din (leverandører sender inn fakturaer direkte) *Direkte integrasjon med Business Central og Dynamics GP (Great Plains) Fidesic streber kontinuerlig etter å gi brukerne den mest pålitelige, effektive og brukervennlige automatiseringsløsningen for leverandørgjeld (AP) for Dynamics GP og Business Central. Vi tror at ved å forenkle fakturabehandlingen din med en modernisert, høy synlighet og sikker plattform, kan du fokusere på store organisatoriske mål og bygge en jobb du elsker. Fidesic er designet for å fungere med både enkelt- og multilokasjonsbedrifter som bruker Dynamics GP. Vi samarbeider med regnskapseksperter for å bidra til å redusere manuelle prosesser, øke produktiviteten og øke synligheten i organisasjoner som har desentralisert ansvar. Fidesic-teamet forstår hver virksomhet, uavhengig av størrelse, på en personlig basis – og sikrer at dine leverandørgjeldsbehov (AP) blir hørt og ivaretatt. Kundeserviceteamet er tilgjengelig via live chat, telefon eller e-post for å gi deg den nødvendige informasjonen og hjelpen du trenger for å lykkes og overvinne eventuelle utfordringer du kan møte. • Self-Guided Onboarding – Gjør overgangen til automatisering feilfritt enkel. Vårt støtteteam er der for å veilede deg gjennom hele prosessen når du trenger hjelp. • Faktura OCR (Optical Character Recognition) - Fidesics OCR kombinerer programvare og menneskelig oppføring for å sikre at viktige fakturadata er så nøyaktige som mulig - med muligheten til å fange opp fakturaer opptil 96 % nøyaktig. Det betyr at du ikke lenger legger inn data! • Støtte for flere lokasjoner – Fidesic har innebygd støtte for flere lokasjoner innebygd i opptak og arbeidsflyt. Fakturaer vil automatisk bli rutet til de utpekte lokasjonsgodkjennerne og GL-koding. • Kundeservice – Fidesic setter sin ære i enestående kundeservice. Teamet er tilgjengelig via live chat, telefon eller e-post for å svare på spørsmål, kommentarer eller bekymringer for leverandørgjeld og adressere dem på en effektiv måte. • Komplett MEM (multi-location)-integrasjon - Fidesic AP har arbeidsflyter, fakturahåndtering og en import til GP som ble designet spesielt for å fungere med Multi-Entity Management. Godkjente fakturaer vil bli delt opp i deres enkelt eller flere enheter, og importert til GP med null dataregistrering. • Ikke mer manuell dataregistrering – Fidesic hjelper brukere med godkjenning og tar seg av oppfyllelse. Ikke mer fylling og utsendelse av fysiske papirsjekker. Send ACH og papirsjekker ved å velge hvilke fakturaer som skal betales. • Leverandørbetalingsautomatisering - Fidesic er den beste måten å administrere hele leverandørbetalingsprosessen med vårt nettbaserte godkjenningsarbeidsflytsystem. Løsningen vil samsvare med hvordan du har satt opp banksystemet i ditt Dynamics GP ERP-system. Du vil kunne betale leverandører fra flere bankkontoer med ACH og papirsjekk uten å legge til ekstra trinn i godkjennings- og betalingsprosessen. • Mobilfakturagodkjenning - Fidesics kreditorløsning tilbyr en kraftig mobilfakturagodkjenningsplattform som du kan få tilgang til fra hvor som helst med en internettforbindelse. Ikke lenger hold tilbake fakturagodkjenninger bare fordi du er ute av kontoret - godkjenn fakturaer rett fra e-posten din med vår løsning. • Robust arbeidsflyt – Fidesic's tilbyr en fleksibel og pålitelig arbeidsflyt som ruter fakturagodkjenninger automatisk slik at du ikke lenger trenger å mikroadministrere leverandørgjeld (AP) fakturabehandling. Som Fidesic-bruker vil du ha full oversikt over arbeidsflyten din og muligheten til å generere rapporter som er revisjonsklare. • Bransjespesifikke funksjoner – Fidesic tilbyr funksjoner designet med tanke på spesifikke bransjer. Løsningen bistår flere helse-, non-profit-, mat- og drikke-, gjestfrihets-, finans- og franchiseorganisasjoner med deres faktura- og betalingsbehandling. • Pålitelig rapportering – Fidesics løsning kan møte dine unike rapporteringskrav. Du vil kunne levere rapporter spesialdesignet for å gi giverne dine innsikt i hvordan midler blir brukt og tilpasse rapporter basert på deres behov, alt med minimal innsats. Brukere vil også kunne lage en rapport med sikkerhetskopier av alle PDF-filer og tilhørende utgifter. Vi vet viktigheten av å ha tilgang til hele revisjonssporet for alle godkjenninger (fakturaer og betalinger). ****Fidesic for Free**** Fidesic's tilbyr brukere en ubegrenset, gratis prøveversjon av Fidesic for å utforske hva AP-automatisering betyr for organisasjonen deres uten tidsbegrensning.

