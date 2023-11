Meta Ads Manager

Ads Manager er utgangspunktet ditt for å kjøre annonser på Facebook, Instagram, Messenger eller Audience Network. Det er et alt-i-ett-verktøy for å lage annonser, administrere når og hvor de skal kjøres, og spore hvor gode kampanjene dine gir.

Nettside: facebook.com

