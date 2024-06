Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for EyeOnTask med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

EyeOnTask hjelper felttjenestebedrifter med å administrere arbeidsflyten sømløst, noe som gjør den til den beste programvaren for felttjenesteadministrasjon på markedet. Vi tilbyr en løsning til feltserviceorganisasjoner som for tiden opplever problemer med å administrere den spredte arbeidsflyten. Vi er et kundesentrert selskap som har som mål å kutte utgifter, øke produktiviteten og effektivisere prosessene i hver feltoperasjon. Bransjer vi betjener- 1. HVAC 2. Rørleggerarbeid 3. Datamaskininstallasjon og -reparasjon 4. Transport og logistikk 5. Bygging 6. CCTV-overvåking 7. Internett- og kabeltjenesteleverandør 8. Skadedyrkontroll 9. Rengjøringsprogramvare 10. Plenpleie og landskap 11. Basseng og spa 12. Solar installasjonssystem 13. Brannsikkerhet og alarmsystemer 14. Heis, heiser og rulletrapper 15. Hjemmeautomatisering ... og mer

Kategorier : Business Faktureringsprogramvare

Nettside: eyeontask.com

