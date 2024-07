EvolveAI er et AI-basert opplæringsverktøy som tar sikte på å gi rimelig ekspertise til de som forfølger sine treningsmål. Den integrerer sofistikert kunstig intelligens med bransjeledende trenere, idrettsutøvere i verdensklasse og den nyeste forskningen for å lage tilpassede treningsplaner. En primær faset av funksjonaliteten er den klassiske blokkperiodiseringen som bruker lav intensitet / høyt volum trening. EvolveAI gir idrettsutøvere fleksibiliteten til å velge en rekke toppsettstiler og kombinasjoner for forskjellige rutiner som knebøy, benk eller markløft. Disse valgene bestemmer deretter treningens volum. AI-systemet i EvolveAI tilpasser treningen basert på treningsanalyse, med en treningsalgoritme designet for å optimalisere hvert løft gjennom en makrosyklus. Den sikrer ikke bare riktig rekkefølge av øvelser, men den er også utstyrt med spesifikke videoer og veiledninger for riktig form og teknikk. Dette verktøyet er utformet for å tilby en kostnadseffektiv og tilpasset løsning, og eliminerer behovet for en-til-en coach-møte. Brukere kan forvente optimaliserte treningsøkter for sine mål, og gjennom konsekvent bruk og regelmessige innsjekkinger kan de effektivt jobbe for å nå treningsmålene sine.

Nettside: evolveai.app

