Emotion Logic Ltd er et AI-verktøy som tilbyr ekte følelsesanalyse i sanntid og kognitive databehandlingsmuligheter for å forbedre brukeropplevelsene. Med dette verktøyet kan brukere få en dypere forståelse av menneskelige følelser og bruke følelsesteknologi til å transformere applikasjonene sine. Emotion Logic-verktøyet kan brukes i ulike bransjer og bruksområder. Innen finans kan det forbedre Know Your Customer-prosesser (KYC), redusere mislighold av lån og øke kundetilfredsheten. I kontaktsentre kan det øke salget, kundetilfredsheten og beholde teamet. Verktøyet er også nyttig i risikovurdering og svindeloppdagelse, og hjelper til med å redusere svindeltap og øke kundetilfredsheten. For HR- og sikkerhetskontroll kan Emotion Logic øke vellykket ansettelse og medarbeidertilfredshet. I maskin-menneske-grensesnitt kan det forbedre engasjement og kundetilfredshet. I helsevesenet kan det forbedre evalueringskvaliteten og utvinningsgraden. Verktøyet kan også fremskynde undersøkelser og redusere tid og kostnader i etterforskning. Emotion Logic er også gunstig i underholdnings- og matchmaking-industrien, og øker suksessfrekvensen og identifiserer dårlige skuespillere. Dessuten kan det utnyttes i forskning for følelsesmessig innsikt i markedsføring og akademisk forskning. Verktøyet bruker avansert stemmeanalyse og AI-beslutningsmotorer for å dekode ekte følelser fra menneskestemmer. Den fungerer uavhengig av språk, kultur, prosodi eller ekspressiv stil, noe som gjør den tilgjengelig og tilpasningsdyktig i enhver region. Analysen er objektiv av rase, kjønn, alder eller kulturelle trekk, og gir innsikt uten skjevhet. Emotion Logics AI-funksjoner muliggjør bedre forutsigelser av bruker-, kunde-, pasient- eller medarbeideradferd, uavhengig av deres rolle eller språket som snakkes. Ledende merkevarer på tvers av ulike bransjer utnytter allerede Emotion Logics evner for å drive teknologiske fremskritt.

Nettside: emotionlogic.ai

