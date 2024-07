eMastered er et online lydmasteringsverktøy utviklet av Grammy-vinnende ingeniører og drevet av AI. Det tar sikte på å gi raske, brukervennlige og høykvalitets lydmastering for musikere og musikkskapere. Verktøyet analyserer lydspor lastet opp av brukere og bruker profesjonelle studioprosesser som EQ, komprimering og metning for å forbedre lydkvaliteten. En av nøkkelfunksjonene er muligheten til å sammenligne den mestrede lyden med den originale filen, slik at brukerne kan forhåndsvise og last ned den forbedrede versjonen i WAV- eller MP3-format. Med en abonnementsplan kan brukere laste ned et ubegrenset antall mastere per måned. eMastered bruker maskinlæring for å forbedre mestringsevnene for hver sang den behandler. AI-motoren bygger spesialtilpassede mestere skreddersydd til de unike egenskapene til hver sang, uavhengig av sjanger eller stil, og gir profesjonelle resultater til en brøkdel av prisen for tradisjonell studiomastering. Verktøyet tilbyr også et avansert masteringsalternativ som gir brukerne ekstra kontroll over lyden deres. Parametre som komprimering, EQ, stereobredde og volum kan justeres manuelt, slik at brukerne kan oppnå sin foretrukne lyd og lagre forhåndsinnstillinger. eMastered har også en AI-drevet referansemastering, der brukere kan laste opp en referansefil og la verktøyet analysere dens soniske identitet og bruke den læringen til sine egne spor. Denne funksjonen hjelper brukere med å komme nærmere lyden til favorittmusikken deres. Totalt sett tilbyr eMastered en rask, enkel og rimelig løsning for musikere og musikkskapere for å oppnå lydmastering på profesjonelt nivå uten behov for dyre studiopriser eller omfattende mestringskunnskap eller erfaring.

Nettside: emastered.com

