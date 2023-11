Dette er en plattform som støtter design, produksjon, salg og teknologiintroduksjon for de som ønsker å lage ting. Vi tilbyr tjenester som bestillings- og salgsmarkedsplass for 3D-utskrift, opprettelse av originale smarttelefondeksler, produksjonsblogg og støtte for "making" på Akihabaras coworking space.

Nettside: make.dmm.com

