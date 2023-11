Divisare er et resultat av en innsats for valg og klassifisering av samtidsarkitektur utført i over tjue år. Tålmodig arbeid, utført med omhu, bilde etter bilde, prosjekt etter prosjekt, for å tilby deg det ideelle verktøyet for å organisere kunnskapen din om moderne arkitektur. I stedet for et raskt, distrahert nett, vil vi ha et sakte, oppmerksomt. I stedet for raskt gjennomlest informasjon, foretrekker vi kunnskap som er rolig absorbert. Dette er grunnen til at Divisare er et sted for å oppfatte arkitektur sakte, uten distraksjoner. Ingen klikk — liker — tweet — del, ingen reklame, bannere, popup-vinduer. Bare arkitektur, verken mer eller mindre.

