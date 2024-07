Dashbot er en AI-drevet samtaledataplattform designet for å trekke ut handlingskraftig innsikt fra kundeinteraksjoner i stor skala. Det fungerer som et strategisk verktøy for å transformere flerkanals samtaledata for å gi bedre kundeopplevelser for en rekke bruksområder. Dashbot forener siled datakilder på tvers av en hel organisasjon, henter innsikt fra mørke data og kundeundersøkelser eller utformer eksisterende samtaledata for å forbedre chatbot-ytelsen. Den fungerer som et sentralt knutepunkt, og konverterer ustrukturerte samtaledata til et enhetlig, handlingsvennlig format for hele organisasjonen. Plattformen er utstyrt med automatiseringsverktøy uten kode for å lette datautforskning og utvinning av innsikt, slik at team kan fokusere på datadrevne handlinger for organisatorisk forbedring. Dashbot muliggjør visualisering av hele flerkanals kundereisen ved å integrere kundeopplevelseskanaler, og dermed forbedre brukeropplevelsesoptimaliseringen. Den brukes på tvers av ulike bransjer av kundeopplevelsesteam, samtale-AI-team og digitale team for å drive datadrevne forbedringer. Det hjelper brukere å utnytte en data-først-strategi og akselerere innovasjon ved å optimalisere Natural Language Processing-datamodeller ved å bruke dens avanserte maskinlæringsfunksjoner. Plattformen muliggjør også berikelse av kundeopplevelse og medarbeideropplevelse for ubegrensede muligheter innen konversasjons-AI.

Nettside: dashbot.io

