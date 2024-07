Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Dasha med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Dasha.AI er en avansert plattform for utvikling av ultrarealistiske samtale-AI-agenter for bruk i en rekke applikasjoner. Den har som mål å gi bedrifter kapasitet til å konstruere tale- og tekstbaserte AI-agenter som er i stand til å utføre oppgaver i den virkelige verden. Disse kan integreres i applikasjoner for å utvide ulike prosesser som salg, kundeinteraksjoner og automatisering. Videre støtter Dasha.AI en ultranaturlig samtaleopplevelse som effektivt gjenskaper menneskelig interaksjon, bestående av funksjoner som ultralave latensresponstider, ultrarealistisk stemmesyntese og proprietære promptteknikker som bidrar til en livaktig dialog. Plattformen introduserer DashaScript, et proprietært agentprogrammeringsspråk for uovertruffen tilpasning og fleksibilitet, som gir utviklere mulighet til å bygge AI-agenter som kan takle komplekse samtalescenarier og tilpasse seg dynamisk basert på kundesegmenter. Til slutt tilbyr Dasha.AI en whitelabel-plattform som gir utviklere mulighet til å lage bransjespesifikke produkter og gjør det mulig for brukere å konstruere og administrere AI-agenter uten koding. Dette er spesielt nyttig ettersom kunder kan fokusere på å designe intuitive brukergrensesnitt og opplevelser mens Dasha.AI tar seg av den komplekse backend-behandlingen og -administrasjonen.

Nettside: dasha.ai

