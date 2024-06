Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Cypress med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Cypress er et frontend automatisert testverktøy, laget for det moderne nettet. Det gir bedre, raskere og mer pålitelig testing for alt som kjører i en nettleser. Bygget på en helt ny arkitektur, kjører Cypress i samme kjøresløyfe som applikasjonen som testes – og den fungerer på alle front-end-rammeverk eller nettsteder. Cypress-appen med åpen kildekode håndterer moderne JavaScript-rammeverk spesielt godt. Cypress Cloud er en vertstjeneste som samler og bruker kraftig intelligens fra tidligere Cypress app-testkjøringer for å støtte bedre arbeidsflyter for feilsøking av CI-feil, analyse av testsuiter og intelligente CI-orkestreringsevner som forbedrer utviklerhastigheten samtidig som de reduserer CI-kostnadene.

Nettside: cypress.io

