Hjelper deg å spare tid, penger og frustrasjon med Coretal. Strømlinjeforme prosessene dine med kjernevirksomhetsadministrasjonsplattformen. Coretal - coretal.co - er den innovative alt-i-ett-plattformen for å drive virksomheten din fra; inkludert prosjektledelse, fakturering, forslag, CRM, support og billettering, kalender, planlegging og mye mer. Vi bygger den beste plattformen for kjernevirksomhetens behov. Du sparer tid, penger og stress. Ha alltid oversikt over virksomheten din med dashbordet og widgetene våre. Bretter - Fleksibel. Kan tilpasses. Kraftig. Lag, sett opp og administrer tavler på din måte. Task Boards, prosjektstyrer, Boards for å spore prosesser. Styrer for å lede ansatte. Tavler for enhver løsning eller problem. Koble styrene til prosjekter. Ha uavhengige styrer. Valget er ditt. Prosjekter – Følg prosjekter på ett sted med briefer, oppgaver, tidslinjer, tidsregistrering, samtaler, beslutninger, fakturaer, forslag og kontrakter sammen. Fakturaer - Send, spor og få betalt ved å bruke vår fakturafunksjon. Personer – Lagre kontakter og hold oversikt over din interaksjon og kommunikasjon med dem.

