Consolidated Edison, Inc., ofte kjent som Con Edison eller ConEd, er et av de største investoreide energiselskapene i USA, med cirka 12 milliarder dollar i årlige inntekter fra 2017, og over 62 milliarder dollar i eiendeler.

Nettside: coned.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Con Edison. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.