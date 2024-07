Clip.fm er et AI-verktøy designet for podcastere som genererer korte videoklipp for sosiale medieplattformer som YouTube Shorts, Instagram Reels og TikTok. Plattformen hjelper podcastere til å bruke mindre tid på å redigere og betale bare en brøkdel av kostnadene ved å ansette en profesjonell videoredigerer. Clip.fm transkriberer automatisk innholdet gitt av brukeren og finner de beste delene å klippe. Klippene er optimalisert for kortformede plattformer og skreddersydd for å passe brukerens innhold. Plattformen benytter seg av en blanding av AI-modeller og heuristikk for å finne deler av brukerinnhold som fungerer godt som klipp. Clip.fm tilbyr ulike eksportalternativer med funksjoner som gjør det mulig for brukere å tilpasse klippenes utseende og følelse, legge over bildetekster, velge fonter og farger, størrelse for sosiale medier og orientere dem slik at de passer til innholdet deres. Startplanen tillater opptil 10 timer med innhold per måned, med klippene som genereres vanligvis mellom 50-100. Mens brukerne har kontroll, lærer AI over tid, og justeringer kan gjøres i klippets start- og slutttidsstempler. I tillegg planlegger clip.fm å lansere et tilknyttet program i Q1 2023, og selskapet støtter engelskspråklig innhold med planer om å legge til mer språkstøtte.

Nettside: clip.fm

