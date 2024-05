Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Cliengo med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Samme investering, bedre resultater med Cliengo! Spar tid og generer mer salg ved å automatisere samtaler på nett-, WhatsApp- og sosiale nettverkskanaler med Cliengo. Hva kan du forvente av Cliengo? * Chatbots med beslutningstrær i alle kontaktkanalene dine: Web, WhatsApp, Facebook, Instagram. * Merking og vurdering av hver kontakt på plattformen vår. * Automatisk tildeling til en agent, avhengig av type kontakt. * Reaktivering og sporing av kandidater med utgående WhatsApp-meldinger. * Generering av lignende publikum med kontaktene dine av beste kvalitet. Design samtale-chatboten som passer best for din bedrift: Fra enkle samtaletrær til de mest avanserte. Legg Cliengo til din markedsførings- og salgsstrategi for å automatisere og sentralisere alle kanalene dine på ett sted. Cliengo-plattformen vil hjelpe deg: * Ta opp kontaktenes data. * Profilkontakter. * Vurder kontakter. * Optimaliser kampanjer. * Send utgående meldinger på WhatsApp. * Gi sanntidsstøtte. Og mer!

Nettside: cliengo.com

