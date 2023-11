Carousell er en enkel måte å selge rotet i livet ditt og finne gode tilbud for å spare penger! Legg ut noe for salg på 30 sekunder og kjøp det du trenger i en chat. Karusell er den enkleste måten å kjøpe og selge nye/brukte varer på! Legg inn en annonse i bare 30 sekunder og chat direkte med selgeren for å kjøpe varen du liker.

Nettside: id.carousell.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Carousell Indonesia. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.