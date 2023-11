Careeraas er et Software as a Service-selskap som revolusjonerer jobb, fjernarbeid og karrieresøk. Vi indekserer over 2 millioner jobber og 1 million selskaper og bruker AI for å finne brukerne våre den ideelle jobben.

Nettside: careersaas.com

