CarCoPoLo GPS Vehicle Tracker, lar deg spore kjøretøyet ditt med null installasjonskostnader. CarCoPoLo er en enkel og intelligent mobilapplikasjon som bruker fast GPS-enhet for å spore kjøretøyet ditt. Nå kan du se kjøretøyene dine live på ett enkelt kart, spor kjøretøyets nåværende plassering, hastighet og avstand når som helst, hvor som helst, med umiddelbare varsler ved hjelp av tilpassbare GEOFENCE-funksjoner. Med "buzz" kan du varsle sjåføren i kjøretøyet ditt om at du er klar til å hente. Oppbevar også kjøretøy- og sjåførdokumenter på ett sted innen rekkevidde for hånden din ved å bruke CarCoPoLo-mobilappen. Du kan få tilgang til viktige kjøretøydata fra skyen.

Nettside: carcopolo.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Carcopolo. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.