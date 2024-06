Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Broadvoice Cloud PBX med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Broadvoice forenkler kommunikasjon for små og mellomstore bedrifter (SMB) ved å kombinere kraftige sky-PBX-, UC- og samarbeidsfunksjoner med virtuelt kundesenter i én prisvinnende Unified Communications as a Service (UCaaS)-plattform som leverer funksjoner i bedriftsklasse til rimelige priser. Plattformen er koblet til Broadvoices sikre, redundante nettverk og vertsinfrastruktur, noe som gjør det mulig for små og mellomstore bedrifter å koble til kunder sikkert når som helst, hvor som helst og med hvilken som helst enhet. Broadvoice er rangert i Deloitte Technology Fast 500 og Inc. 500 raskest voksende private selskaper i Amerika.

Nettside: broadvoice.com

