Boomcaster revolusjonerer podcasting ved å tilby høykvalitets, lokale opptaksmuligheter for fjernintervjuer, som sikrer studiolyd og opptil 4K videooppløsning. Hver deltakers innspill fanges uavhengig, og beskytter opptak mot ustabilitet på internett og gir uovertruffen klarhet. Vår intuitive plattform inkluderer også funksjoner som automatisk etterbehandling, sanntidsredigering og livestreaming med ett klikk til store sosiale plattformer. Boomcaster er designet for både nybegynnere og erfarne kringkastere, og forenkler de tekniske utfordringene ved podcastproduksjon, slik at skapere kan fokusere på å levere overbevisende innhold. Bli med i fellesskapet av podcastere som stoler på Boomcaster for å heve sin lyd- og videopodcastopplevelse.

Nettside: boomcaster.com

