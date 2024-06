Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Bilflo med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Bilflo forstår behovet for integrerte løsninger fremfor ende-til-ende-løsninger. Bilflo ble designet med åpne API-er for å integrere i ditt nåværende forretningsøkosystem, som kobler frontkontoret ditt (ATS, CRM) med backoffice-prosesser (tidsstyring, lønn, regnskap), og eliminerer behovet for å legge inn data manuelt flere steder. Dine beste verktøy og prosesser fungerer sømløst sammen. Bilflo konsoliderer og sporer salgs- og rekrutteringsaktivitet konsoliderer tid og priser fra ulike systemer og forener salgs- og bruttofortjenestedata. Med alle disse dataene på ett sted får du en nøyaktig oversikt over dine entreprenører, salgsteammedlemmer og organisasjonshelse. Bilflo forbedrer ATS-systemet ditt - Sanntid, tilpasset rapportering og analyse - Begrenset Back Office Management-integrasjonspartnere - Importer massetidtaking - Legge til tilpassede betalingsregningselementer Bilflo hjelper med følgende: - Ukentlig behandling av lønn (sammenligning av flere timekort, sporing av utgifter) ) - Sikre lønnsnøyaktighet for betinget arbeidsstyrke - Rettidig og riktig kundefakturering med detaljerte timekort - Nyttig forretningsintelligens med sanntidsdatapunkter, integrert på tvers av alle systemverktøy. - Skalering av backoffice-ressurser for høyere produktivitet

Kategorier : Business Faktureringsprogramvare

Nettside: bilflo.com

