BgSub er en høyautomatisert nettapplikasjon som bruker AI-teknologi for å effektivt fjerne eller erstatte bakgrunner fra bilder. Verktøyets funksjonalitet krever ikke bildeopplasting, og tilbyr dermed betydelig personvern for brukere. Den har høy presisjon, og for ytterligere visuell forbedring inkluderer den en AI Coloring-funksjon som intelligent justerer fargen på de behandlede bildene. Utover å bare fjerne bakgrunner, lar BgSub også brukere erstatte dem med et valg av farge, gradient eller et annet bilde. Det gir gratis justering av størrelse, posisjon og speiling samt muligheten til å bruke ulike kunstneriske effekter. BgSub er eksepsjonelt gunstig for enkeltpersoner som ønsker å endre bildene sine i sosiale medier, nett-/apputviklere som trenger attraktive bilder, fotografer som ønsker å endre bakgrunn uten bruk av en grønn skjerm, e-handelssider som trenger å forbedre produktbilder, og alle i media eller markedsføring som krever iøynefallende bilder. Til tross for den AI-baserte kompleksiteten til verktøyet, tilbyr BgSub et brukervennlig grensesnitt og raske resultater, noe som gjør endringer i bildebakgrunn til en enkel oppgave.

Nettside: bgsub.com

