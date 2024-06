Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Beeceptor med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Hos Beeceptor omdefinerer vi hvordan små til store team nærmer seg programvareutvikling med vår toppmoderne Service Virtualization og API Mocking-plattform. Denne innovative løsningen kombinerer unikt en Mock Server, Local Tunnel og HTTP Proxy, som muliggjør sømløs simulering av APIer og tjenester. Denne kraftige triaden, kombinert med vår tilnærming uten kode, ingen nedlastinger, sikrer den raskeste introduksjonen i bransjen. Beeceptor er SOC2 Type 2 og ISO 27001 sertifisert, og garanterer de høyeste standardene for sikkerhet og samsvar, noe som gjør den til et pålitelig valg for bedrifter over hele verden. Tjenestevirtualisering er avgjørende for utviklere og QA-team, slik at de kan koble fra avhengigheter og muliggjøre parallell utvikling, noe som øker produktiviteten og samarbeidet betydelig. Ved å utnytte Beeceptor kan team raskt lage falske tjenester, redusere utviklingssyklustider og kutte kostnader. Bli med i rekken av fornøyde bedrifter som har transformert arbeidsflytene sine med Beeceptors effektive, pålitelige og sikre plattform. Revolusjoner utviklings- og testprosessene dine med Beeceptor i dag!

Nettside: beeceptor.com

