Med Basaas kan du muliggjøre sømløst digitalt arbeid for alle ansatte samtidig som du øker produktiviteten. Basaas inkluderer en enhetlig og integrert digital arbeidsplass og en oppgavebehandling på tvers av apper for å øke produktiviteten din. Du kan støtte enhver kollega med en enhetsuavhengig digital arbeidsplass og distribuere appene dine for team eller avdelinger. Du kan også integrere alle oppgavestyringsverktøy til en overordnet løsning og forenkle daglige rutiner for alle ansatte i en enkelt løsning.

Nettside: workplace.basaas.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Basaas. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.