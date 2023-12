Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for BambooHR med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

BambooHR er et amerikansk teknologiselskap som tilbyr menneskelig programvare som en tjeneste. Selskapet ble grunnlagt i 2008 av Ben Peterson og Ryan Sanders, og har base i Lindon, Utah. BambooHRs tjenester inkluderer et søkersporingssystem og en sporing av ansattes fordeler. I 2019, Gadjo C Sevilla og Brian T. Horowitz skrev i PC Magazine at BambooHR er "dyrere enn konkurrerende produkter" og "mangler fordelsadministrasjon (BA) funksjoner sammenlignet med rivaliserende løsninger", men dets "solide funksjonssett og brukervennlige grensesnitt presser det til toppen av vår liste".

Nettside: bamboohr.com

