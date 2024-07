autoRetouch er en AI-drevet plattform for masseredigering av produktbilder på nettet. Den gjør det mulig for brukere å raskt og nøyaktig bruke en rekke redigeringsfunksjoner på bilder, inkludert fjerning av bakgrunn, spøkelsesmannequin, bakgrunnstilpasning og hudretusjering. autoRetouchs pakke med AI-drevne verktøy lar brukere umiddelbart lage vakre bilder, uten behov for bilderedigeringsferdigheter. Plattformen tilbyr også en rekke markedsplassspesifikasjonsmaler, som lar brukerne justere alle bildene på sekunder. autoRetouch er designet for å spare tid og penger samtidig som du øker e-handelskjøp og skalerer merkevareeksponeringen. Dens helautomatiske programvare for å skape spøkelsesutstillingsdukke/nakkeleddeffekter gjør det mulig for brukere å bringe moteprodukter til live og hjelpe kundene med å se hvor flotte de ser ut. Plattformen er tilgjengelig på skrivebordet og er priset fra så lavt som €0,25 per bilde, med en gjennomsnittlig behandlingstid på 5 sekunder.

Nettside: autoretouch.com

