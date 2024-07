Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for AnyClip med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

AnyClip er en automatisert videoplattform som bruker kunstig intelligens (AI) for å transformere tradisjonelle videoer til dynamisk og intelligent innhold. Deres AI-drevne verktøy tar sikte på å forbedre videoer ved å gjøre dem søkbare, målbare, personlig tilpassede, merchandise og interaktive. Plattformen tilbyr to hovedprodukter: Genius+ og GeniusWork. Genius+ er designet for kundevendt kommunikasjon og fungerer som en videoadministrasjonsplattform. Den konverterer videoer til intelligent innhold som kan aktiveres fullt ut, og gir mulighet for funksjoner som søkbarhet og personalisering. GeniusWork, derimot, er en AI-drevet intern kommunikasjonsplattform som forenkler kunnskapsdeling og samarbeid innen organisasjoner. AnyClip tilbyr også AI-drevne dataforbedrings- og maskinlæringsmodeller, som kan integreres i eksisterende arbeidsflyter. Disse modellene forbedrer tradisjonelle videoer ved å berike dem med data og muliggjøre smarte videofunksjoner. Ved å utnytte AI lar AnyClip bedrifter låse opp de iboende dataene i videoene sine og utnytte fordelene som vanligvis er forbundet med tekstbasert innhold, som åpenhet, interaktivitet og Samarbeid. Samlet sett hjelper AnyClips plattform og verktøy bedrifter med å gjøre videoene sine mer intelligente, interaktive og virkningsfulle, og gir dem avanserte videoløsninger for ulike applikasjoner og bransjer.

