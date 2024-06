Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for amazee.io med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

amazee.io tilbyr en applikasjonslevering og vertsplattform for ingeniørteam for å distribuere applikasjoner mer effektivt. Den utviklersentriske, åpen kildekodeplattformen forenkler utviklernes liv og jobber, og minimerer stresset med å administrere infrastruktur eller drift. amazee.io støtter organisasjoner i å akselerere deres sky- og containeradopsjon og gir lett administrerte Kubernetes for utviklerteam. amazee.io kjører hvor som helst i verden, med 24/7/365 dedikert støtte.

amazee.io

