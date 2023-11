We Become What We Behold

We Be What We Behold는 Nicky Case가 제작한 포인트 앤 클릭 게임입니다. 이 독특한 5분 게임에서 플레이어는 카메라로 뉴스를 포착합니다. 프레임에 무엇을 포함하고 무엇을 제외할지 선택하면 사각형과 원의 나머지 이야기가 형성됩니다. 원과 사각형 사이의 작은 오해를 포착하는 것부터 시작하고, 여러분의 결정이 어떻게 원과 사각형 덩어리 사이의 긴장을 증가시키는지 지켜보세요. 이 게임은 소셜 미디어가 어떻게 작은 차이를 엄청난 괴물로 확대하는지 보여준다고 할 수 있습니다. 이제 이야기의 클라이맥스가 바로 눈앞(또는 렌즈) 앞에 펼쳐질 때까지 작업을 시작하세요. We Be What We Behold에서 평화와 폭력 중 무엇을 선택하시겠습니까? 카메라 표시기를 이리저리 끌고 클릭하여 사진을 찍으세요. 독특하고 다사다난한 사진을 찍어보세요. 우리는 우리가 보는 것이 됩니다(We Be What We Behold)는 Nicky Case가 제작했습니다. 이것은 Poki에서의 첫 번째 게임입니다! Patreon에서 개발자를 지원하세요.

