Super Bike the Champion

Super Bike the Champion은 Barnzmu가 제작한 레이싱 게임입니다. 엄청나게 빠른 슈퍼바이크를 타고 경주하는 동안 놀라운 3D 그래픽과 부드러운 차량 제어를 즐겨보세요. 경주에 참여하고 돈을 벌어 슈퍼바이크 경력을 시작해 보세요. 힘들게 번 현금을 사용하여 자전거, 슈트, 헬멧, 부츠를 맞춤 제작하여 최고가 되세요. 슈퍼 바이크 챔피언이 되기 위해 라이딩 기술을 연습해 보세요! 드라이브 - WASD 또는 화살표 키Respawn - 스페이스바 카메라 변경 - CSuper Bike the Champion은 Barnzmu에 의해 만들어졌습니다. Poki: Super MX - The Champion에서 다른 스포츠 게임을 플레이하세요.

웹사이트: poki.com

