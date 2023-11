Super MX - Last Season

Super MX - Last Season은 다양한 더트 트랙에서 8명의 다른 MX 라이더와 경쟁하는 3D 모터 크로스 레이싱 게임입니다! 다양한 사용자 정의 옵션이 있습니다. 헬멧부터 자전거까지, 경주하여 순위를 높이고 돈을 벌어 더 멋진 장비를 얻으세요! 경쟁심이 느껴지지 않는다면, 무임승차하여 어떤 묘기를 할 수 있는지 알아볼 수도 있습니다. 최고의 MX 드라이버가 될 수 있습니까? WASD 또는 화살표 키를 사용하여 이동하세요. 스페이스바를 눌러 다시 생성하세요. Super MX - Last Season은 Barnzmu가 제작했습니다. Poki: , Super MX - The Champion 및 Super Star Car에서 다른 캐주얼 게임도 확인해 보세요!

웹사이트: poki.com

