Run and Gun

Mad Pixel Ltd.의 Run and Gun은 고전적인 레벨 기반 슈팅 게임에 현대적인 변형을 가한 게임입니다. 여러분의 임무는 간단합니다. 적을 물리치고 빅 보스에게 도달하고 다음 레벨로 넘어가는 것입니다! 헤드샷을 할 때마다 더 많은 돈을 벌고 동전을 모아 갑옷과 총을 업그레이드할 수 있으므로 목표를 향해 노력하세요. 하지만 놓치면 런앤건 모험이 끝날 수도 있습니다! 이 흥미진진한 슈팅 아케이드 게임을 경험하려면 브라우저에서 Poki에서 Run and Gun을 플레이하세요! 통제 수단: 마우스/스페이스바 - 사격 제작자 소개: Run and Gun은 Mad Pixel Ltd.에서 제작되었으며 Mad GunZ의 제작자이기도 합니다.

웹사이트: poki.com

