Real Cars in City

Real Cars in City는 다양하고 독특한 경주 트랙에서 운전 기술을 입증해야 하는 3D 시뮬레이션 게임입니다. 인공지능이나 친구들과 대결하고 별을 모아 레이스를 성공적으로 완수하세요. 별을 사용하여 멋진 새 자동차의 잠금을 해제할 수 있습니다. 스타 외에도 자신의 플레이 스타일에 맞게 자동차를 맞춤화하고 강화하는 데 돈을 벌 수 있습니다. 인상적인 차량, 2인용 모드, 무료 운전 구역, 심지어 Hot Pursuit가 있는 전장 구역까지 있습니다. 사이드 퀘스트를 완료하여 꿈의 자동차를 절약하고 구매하세요! 도시 최고의 운전자가 되기 위해 필요한 자질을 갖고 계십니까? Real Cars in City는 AYN Games에서 제작했습니다. 그들은 사실적인 3D 레이싱 및 운전 게임을 만듭니다. Poki에서 다른 게임을 플레이하세요: Cyber ​​Cars Punk RacingPoki에서 Real Cars in City를 무료로 플레이할 수 있습니다. Real Cars in City는 현재 컴퓨터에서만 플레이할 수 있습니다.

웹사이트: poki.com

