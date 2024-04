Pirates Merger

Pirates Merger는 다양한 캐릭터 중에서 선택하여 병합하고 군대를 구축하여 적을 포위해야 하는 병합 전투 시뮬레이터입니다. 무적의 군대를 통합하고 구축하려면 클래식 해적과 날아다니는 친구들 중에서 선택하세요. 전략적 포지셔닝과 강력한 힘을 통해 군대를 지휘하고 적을 물리치세요! 마우스를 사용하여 아군을 클릭하고 드래그하여 서로 병합하세요. 모바일에서는 스와이프만 하면 됩니다! Pirates Merger는 Beedo Games에서 제작했습니다. Poki에서 다른 게임도 확인하세요: Base Defense, Blocky Snakes, Call of Tanks, Clash Of Armour, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Mafia Wars 및 Tanko.io!

웹사이트: poki.com

면책 조항: WebCatalog는 Pirates Merger에 의해 제휴, 연관, 승인, 보증된 것이 아니며, 어떤 방식으로도 공식적으로 연결되어 있지 않습니다. 모든 제품 이름, 로고, 브랜드는 각 소유자의 자산입니다.