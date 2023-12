Base Defense 2

Base Defense 2는 다양한 유형의 무기를 배치하여 수많은 적들로부터 기지를 보호하는 것이 목표인 타워 디펜스 게임입니다. 유닛을 끌어서 게임 필드에 놓는 것으로 시작하세요. 유닛은 들어오는 적을 자동으로 공격합니다. 여러분이 해야 할 일은 유닛의 순서와 배치를 제어하는 ​​것뿐입니다. 패배한 적을 약탈하게 되므로 유닛을 개선하거나 포수, 보초, 포탑 등과 같은 새로운 유닛을 얻는 데 수입을 사용할 수 있습니다. 더욱 강력한 방어를 위해 방어력을 업그레이드하고 강화하는 것을 잊지 마세요! 기지에서 몇 단계의 적들이 살아남을 수 있습니까? 유닛을 드래그하여 강조 표시된 타일에 놓아 배치하세요. 유닛은 들어오는 적을 자동으로 공격합니다. 유닛을 업그레이드하려면 유닛을 탭하고 팝업 메뉴에서 업그레이드 버튼을 사용하세요. Base Defense 2는 Beedo Games에서 제작했습니다. Poki에서 액션으로 가득 찬 다른 전략 게임인 Pirate Defense, Call of Tanks, Base Defense, Blocky Snakes, Clash Of Armour, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Jelly Sokoban, Mafia Wars, Swingers 및 Tanko를 즐겨보세요. ioBase Defense 2는 Poki에서 무료로 플레이할 수 있습니다. Base Defense 2는 컴퓨터와 휴대폰, 태블릿과 같은 모바일 장치에서 플레이할 수 있습니다.

