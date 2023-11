One More Bounce는 One More Line, One More Dash 등을 제작한 SMG Studios의 스킬 게임입니다! 아바타가 각 레벨에서 튀어오를 수 있도록 직각으로 선을 그립니다. 모든 다이아몬드를 모아 당신의 실력을 보여주세요! 하지만 조심하세요. 분홍색 테두리에 도달하면 달리기가 종료됩니다. 100개가 넘는 레벨과 다양한 게임 모드를 갖춘 One More Bounce on Poki는 몇 시간 동안 즐거운 시간을 선사할 것입니다. One More Bounce를 플레이하고 새로운 테마와 아바타를 잠금 해제하세요. 컨트롤: 마우스 - 클릭하고 드래그하여 선 그리기 스페이스바 - 메뉴 탐색 제작자 정보: One More Bounce는 호주 멜버른에 본사를 둔 SMG Studios의 One More 시리즈의 세 번째 작품입니다. 이 시리즈는 One More Dash와 One More Line으로 구성됩니다. 그들은 또한 Super One More Jump, Thumb Drift 등의 제작자이기도 합니다.

