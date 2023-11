Dumb Ways To Die 3: World Tour

Dumb Ways to Die 3: World Tour는 여러분의 실력을 테스트할 5가지 재미있는 미니 게임으로 구성되어 있습니다! 이는 원래 사람들에게 안전에 대해 가르치기 위해 Metro Trains Melbourne과 호주 대중 교통 회사가 개발했으며 Dumb Ways to Die 시리즈의 세 번째입니다. Dumb Ways to Die 3: World Tour에서 여러분은 위험으로 가득 찬 마을인 Dumbville의 중심에 있게 됩니다. Dumbville의 무너지고 위험한 집을 수리하기 위해 미니게임을 플레이하여 코인을 획득하세요. 위험은 어디에나 있지만 Poki에서 Dumb Ways to Die 3: World Tour를 플레이하여 상황을 구하고 Dumbville을 안전하게 지킬 수 있습니다! 컨트롤: 화살표 키 - MoveSpace - Jump/fly제작자 정보:Dumb Ways to Die 3: World Tour가 생성되었습니다. 호주에 본사를 둔 Metro Trains Melbourne이 운영합니다. 그들은 또한 Dumb Ways to Die와 Dumb Ways to Die 2: The Games의 제작자이기도 합니다.

웹사이트: poki.com

