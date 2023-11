House of Hazards

House of Hazards는 NewEichGames에서 만든 재미있는 스킬 게임입니다. House of Hazards에서 당신은 상대방이 실시간으로 당신의 발걸음을 지켜보고 당신을 물리치기 위해 함정을 설치하는 아파트 내부에서 다양한 작업을 완료하기 위해 경주합니다. 떨어지는 램프나 흔들리는 캐비닛과 같은 장애물을 피하여 모든 목표를 완료하고 라운드에서 승리하세요. 마찬가지로 적시에 자신의 함정을 활성화하여 상대방이 작업을 완료하지 못하게 하세요. 다음 라운드의 규칙을 알아보려면 매 라운드가 끝날 때마다 행운의 수레바퀴를 주의 깊게 살펴보세요. 위험할 정도로 즐거운 시간을 보낼 준비가 되셨나요? House of Hazards는 중독성이 너무 강해서 경고가 표시될 정도입니다!Player 1Player 2House of Hazards는 미국에 본사를 둔 게임 개발 회사인 NewEichGames에 의해 만들어졌습니다. Poki에서는 Getaway Shootout, Rooftop Snipers, Rooftop Snipers 2, Tube Jumpers 및 Ping Pong Chaos 게임을 플레이할 수도 있습니다.

웹사이트: poki.com

면책 조항: WebCatalog는 House of Hazards에 의해 제휴, 연관, 승인, 보증된 것이 아니며, 어떤 방식으로도 공식적으로 연결되어 있지 않습니다. 모든 제품 이름, 로고, 브랜드는 각 소유자의 자산입니다.