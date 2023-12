Day of Meat: Radiation

Day of Meat: Radiation은 종말 이후의 황무지에서 살아남는 것에 관한 방치형 타워 디펜스 게임입니다. 지구 종말 사건으로 인해 행성이 파괴된 후, 방사성 괴물들이 대혼란을 일으키기 시작했습니다. 당신을 공격하는 무서운 괴물의 파도로부터 자신과 기지를 보호하는 것이 당신의 의무입니다. 기지는 자동으로 모든 적을 공격하지만, 여러분의 임무는 무리에 압도당하지 않고 기지를 효율적으로 연구하고 업그레이드하는 것입니다. 새로운 무기, 시설, 발사체, 체력 재생, 놀라운 고유 능력 등을 발견하고 업그레이드하세요! Lab에서 적용한 업그레이드는 영구적이라는 점에 유의하세요. 따라서 실시간 연구와 실험실 업그레이드 사이의 균형을 잘 유지하고 필요할 때마다 게임 속도를 높이십시오. 누가 더 오래 살아남을 수 있는지 친구와 공유하는 것을 잊지 마세요!화면 하단에서 업그레이드를 클릭하거나 탭하세요. 버튼이 녹색이면 연구할 자금이 충분한 것입니다. 빨간색이면 좀 더 아껴야 합니다. Day of Meat는 Lampogolovii가 제작했습니다. Poki: Day of Meat에서 다른 유휴 슈팅 게임을 즐겨보세요! Poki에서 Day of Meat: Radiation을 무료로 플레이할 수 있습니다. Day of Meat: Radiation은 컴퓨터와 휴대폰, 태블릿과 같은 모바일 장치에서 플레이할 수 있습니다.

웹사이트: poki.com

면책 조항: WebCatalog는 Day of Meat: Radiation에 의해 제휴, 연관, 승인, 보증된 것이 아니며, 어떤 방식으로도 공식적으로 연결되어 있지 않습니다. 모든 제품 이름, 로고, 브랜드는 각 소유자의 자산입니다.