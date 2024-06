오리지널 보드 게임, 카드 게임, 확장팩, 'CATAN – Rise of the Inkas' 등 좋아하는 게임 CATAN을 언제 어디서나 하나의 앱에서 플레이하세요! 엄청난 고난의 긴 항해 끝에 당신의 배는 마침내 미지의 섬 해안에 도착했습니다. 그러나 다른 탐험가들도 카탄에 상륙했습니다. 섬에 정착하기 위한 경쟁이 시작되었습니다! 도로와 도시를 건설하고, 능숙하게 무역하고, 카탄의 영주가 되어보세요! 카탄 세계로 여행을 떠나 전 세계의 플레이어들과 흥미진진한 결투를 벌이세요. 클래식 보드 게임과 Catan 카드 게임이 화면에 실제 탁상용 느낌을 선사합니다! 선택한 장치에서 Catan Universe 계정으로 플레이하세요. 다양한 데스크톱 및 모바일 플랫폼에서 로그인을 사용할 수 있습니다! 전 세계적으로 거대한 Catan 커뮤니티의 일원이 되어 지원되는 모든 플랫폼에서 전 세계의 플레이어들과 경쟁하세요. 보드 게임: 멀티플레이어 모드에서 기본 보드 게임을 즐겨보세요! 최대 3명의 플레이어로 친구 2명과 함께 "Arrival on Catan"의 모든 도전에 맞서세요. 전체 기본 게임을 잠금 해제하여 상황을 더욱 흥미롭게 만드세요. 확장팩 "Cities & Knights" 및 "Seafarers"는 각각 최대 6명이 플레이할 수 있습니다. "Enchanted Land" 및 "The Great Canal" 시나리오가 포함된 특별 시나리오 팩은 게임에 더욱 다양한 다양성을 더해줍니다. 게임 에디션 'Rise of the Inkas'는 여러분의 정착지가 전성기를 맞이하게 되면서 여러분에게 또 다른 흥미진진한 도전입니다. 정글은 인류 문명의 흔적을 삼키고 있으며, 적들은 자신들이 원하는 장소에 정착지를 건설할 기회를 포착합니다. 카드 게임: 인기 있는 2인용 카드 게임 "Catan – The Duel"의 입문 게임을 온라인에서 무료로 플레이하거나 무료 "Arrival on Catan"을 마스터하여 AI를 상대로 싱글 플레이어 모드를 영구적으로 잠금 해제하세요. 게임 내 구매로 완전한 카드 게임을 구매하여 친구, 다른 팬의 친구 또는 다른 AI 상대와 세 가지 테마 세트를 플레이하고 Catan의 분주한 삶에 빠져보세요. 특징: - 무역 – 건설 – 정착 – 카탄의 군주가 되어보세요! - 하나의 계정으로 모든 기기에서 플레이하세요. - 보드게임 '카탄'의 오리지널 버전과 카드게임 '카탄 – 더 듀얼'(일명 '카탄을 위한 라이벌')에 충실 - 나만의 아바타를 디자인해보세요. - 다른 플레이어와 채팅하고 길드를 결성하세요. - 시즌에 참여하고 놀라운 상품을 획득하세요. - 플레이하여 수많은 업적을 달성하고 보상을 잠금 해제하세요. - 게임 내 구매를 통해 추가 확장팩과 플레이 모드를 얻으세요. - 포괄적인 튜토리얼을 통해 매우 쉽게 시작하세요. 무료 플레이 콘텐츠: - 다른 두 명의 플레이어와의 기본 게임 무료 매치 - 입문 게임 무료 매치 Catan - 인간 플레이어와의 결투 - "카탄 도착": 게임의 모든 영역에서 도전 과제를 마스터하여 더 많은 붉은 카탄 태양을 얻으세요. - 카탄의 태양을 사용하여 컴퓨터와 대결할 수 있습니다. 당신의 노란 태양은 스스로 재충전됩니다.

웹사이트: catanuniverse.com

