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XiamenAir

XiamenAir

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웹사이트: xiamenair.com

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이전에 샤먼항공(Xiamen Airlines)으로 알려진 샤먼항공(XiamenAir)은 푸젠성 샤먼에 본사를 둔 중국 여객 항공사입니다.

웹사이트: xiamenair.com

면책 조항: WebCatalog는 XiamenAir에 의해 제휴, 연관, 승인, 보증된 것이 아니며, 어떤 방식으로도 공식적으로 연결되어 있지 않습니다. 모든 제품 이름, 로고, 브랜드는 각 소유자의 자산입니다.

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American Airlines

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Aeroflot

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Japan Airlines

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Air New Zealand

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Oman Air

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Saudia

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