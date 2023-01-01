TAP Air Portugal
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웹사이트: flytap.com
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TAP Air Portugal은 포르투갈 국영 항공사로, 허브 공항이기도 한 리스본 공항에 본부를 두고 있습니다. TAP(Transportes Aéreos Portugals)는 2005년부터 스타얼라이언스 회원이었으며 전 세계 34개국 90개 목적지로 주당 평균 2,500편의 항공편을 운항하고 있습니다.
웹사이트: flytap.com
면책 조항: WebCatalog는 TAP Air Portugal에 의해 제휴, 연관, 승인, 보증된 것이 아니며, 어떤 방식으로도 공식적으로 연결되어 있지 않습니다. 모든 제품 이름, 로고, 브랜드는 각 소유자의 자산입니다.
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