북마크 관리자 소프트웨어 - 최고 인기 앱 - 동티모르

Diigo

diigo.com

Diigo는 가입한 사용자가 웹 페이지를 북마크에 추가하고 태그를 지정할 수 있는 소셜 북마크 웹사이트입니다. 또한 사용자는 웹페이지의 특정 부분을 강조표시하고 특정 강조표시나 전체 페이지에 스티커 메모를 첨부할 수 있습니다. 이러한 주석은 비공개로 유지되거나 Diigo 내의 그룹과 공유되거나 특수 링크를 통해 다른 사람에게 전달될 수 있습니다. "Diigo"라는 이름은 "Digest of Internet Information, Groups and Other stuff"의 약어입니다. 프리미엄 계정 소유자는 캐시된 북마크 사본의 전체 텍스트 검색을 수행할 수 있습니다. 전체 텍스트 검색에서는 페이지 URL, 태그 및 주석도 검색합니다. 이는 프리미엄 계정 소유자가 북마크할 페이지의 텍스트에 이미 표시된 태그를 생략하도록 선택할 수 있음을 의미합니다(단, 이미지 내부의 텍스트는 검색할 수 없음). Diigo의 출시는 별로 인상적이지 않은 사람들부터 열정적인 사람들까지 엇갈린 반응을 보였습니다. Diigo 베타는 2006년 CNET이 선정한 상위 10대 연구 도구 중 하나로 선정되었습니다. 웹사이트 외부에서 Diigo의 그래픽 사용자 인터페이스에는 다양한 검색 기능을 갖춘 선택적인 북마크릿 또는 사용자 정의 가능한 도구 모음이 포함되어 있습니다. 하이라이트는 콘텐츠를 선택할 때 자동으로 나타나거나 상황에 맞는 메뉴에 포함될 수 있는 메뉴를 통해 활성화됩니다. 2009년 3월 Diigo는 미공개 가격으로 Looksmart의 웹 클리핑 서비스 Furl을 인수했습니다. 이 사이트에는 Chrome 웹 스토어에서도 확장 프로그램이 제공됩니다. 2012년 10월 25일 diigo.com 도메인이 하이재킹되었습니다. 알려지지 않은 공격자가 DNS 영역 DIIGO.COM에 대한 권한 있는 네임서버 레코드("NS 레코드")를 변경하여 일시적으로 AFRAID.ORG의 네임서버에 대한 제어권을 부여하여 트래픽이 잘못된 방향으로 향하게 했습니다. Diigo용 모바일 앱은 iOS, Android 및 Windows에서 사용할 수 있습니다. 전화 7.